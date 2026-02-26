Son dakika: Müzakereler sona erdi

İran ile ABD arasındaki üçüncü tur müzakereler tamamlandı. Görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yeniden başlayacağı bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının ardından, görüşmeleri bugün itibarıyla sonlandırdık.

Bakan, ilgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından müzakerelerin kısa süre içinde yeniden başlayacağını belirterek, teknik düzeydeki görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağını ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı ayrıca, müzakerelere katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederek, müzakere heyetleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve ev sahibi İsviçre hükümetinin çabalarını takdir etti.