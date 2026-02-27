Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ABD yolcusu

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.
Ummanlı yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran'ı görüşecek.
Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı.
Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.
ABD-İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turu hakkında Al-Busaidi, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilen bir günü geride bıraktık. İlgili başkentlerdeki istişarelerin ardından müzakerelere kısa süre içinde yeniden başlayacağız. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak" dedi.
