27 Şub 2026 10:42

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ABD yolcusu

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD ile İran heyetleri arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin ardından Washington'a gidiyor.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Ummanlı yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran'ı görüşecek.

Umman’ın arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran nükleer müzakerelerinin üçüncü turu dün tamamlandı.

Taraflar “önemli ve operasyonel öneriler” sunduğunu açıklarken, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağı duyuruldu.

ABD-İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turu hakkında Al-Busaidi, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilen bir günü geride bıraktık. İlgili başkentlerdeki istişarelerin ardından müzakerelere kısa süre içinde yeniden başlayacağız. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak" dedi.

