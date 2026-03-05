İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınımına katıldı. Garibabadi, Türkiye'ye düşen mühimmat parçalarından, Cenevre görüşmelerinin arka planına kadar birçok konuyla ilgili sorulan soruya cevap verdi. İran'a dışarıdan saldıracak terör gruplarına cevap verileceğini söyleyen Garibabadi, Hamaney'in cenaze töreni için ise güvenlik önememelerinin alındığı bilgisini verdi.

İşte Garibabadi'nin verdiği yanıtlardan öne çıkan satırbaşları...

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK"

Türkiye'ye düşen mühimmat parçalarıyla ilgili sorulan soruya Garibabadi "Türkiye ile ilişkimiz çok iyi ve bunu da duyurduk; Bu bölgedeki bölgelerde, Türkiye de dahil olmak üzere hedef almadığımızı duyurduk. Türkiye'yi hedef almak için sebebimiz yok. Dışişleri Bakanları ile birlikte de iletişim kuruldu, sorunlar konuşuldu." yanıtını verdi.

"TERÖRİST GRUPLARA KARŞI HAREKETE GEÇERİZ"

Terörist grupların İran'a yönelik saldırı girişimleriyle ilgili ise Garibabadi, "İran'a yönelik Herhangi bir teröristin İran İslam Cumhuriyeti'ne geçmesi durumunda silahlı küvetlerimiz harekete geçecektir." dedi.

"HÜRMÜZ SAVAŞ SÜRESİNCE KAPALI OLACAK"

Hürmüz Boğazı'nda savaş angajmanının devam ettiğini belirten Garibabadi, "İran her zaman güvenliğini denedi. Ancak savaş zamanında düşmanımız olan ticari veya askeri gemilerin geçişine izin vermiyoruz. Hürmüz Boğazı savaş devam ettiği sürece kapalı olacak." dedi.

"TRUMP'IN İRAN'A GELİP SOKAKLARDA İNSANLARI GÖRMESİ LAZIM"

ABD'den gelen "İran'da halk rejime muhalif, rejimin değişmesini istiyor." söylemleriyle ilgili ise Garibabadi, "Trump'ın İran'a gelip sokaklarda insanları görmesi lazım. Milyonlarca insan sokaklarda. Burada insanlar demokrasi veya insan haklarının gözetilmesini değil gelip burada kendilerinin görülmesini istiyorlar." yorumunda bulundu.

"ABD CENEVRE'DE BİZE İHANET ETTİ"

Cenevre görüşmelerinin arka planında yaşananları aktaran Garibabadi ABD'nin kendilerine ihnet ettiğini belirtip görüşmeler sürerken saldırıların başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

Amerika diplomasiye ihanet etti. 3. turdan sonra anlaşmalarımız konusunda ilerlemiştik. Onlar bize çok büyük bir yalan söylediler. Sadece nükleer konusuna odaklanılırsa bizimle konuşuyorlardı. Bölgesel konulara girmiyorlardı. İran görüşmelere açıktı. Özel teşvikler gösterdik. Amerika'yla olan önceki tecrübelerimize bakacak olursak 12 gün süren savaşın ortasında bulmuştuk kendimizi. Hiçbir zaman dürüst bir yaklaşımla gelmediler bize.

"FÜZELER DEMİR KUBBEYİ GEÇİYOR"

İran füzelerinin etkisiyle ilgili ise Garibabadi, "İran füzelerinin ne kadar keskin olduğunun farkındalar. Atışlarımızın çoğu başarılıydı. Kendilerinin paylaştığın görüntülere bakın. Füzeler demir kubbeyi geçiyor." yorumunda bulundu.