Reuters: Düşen ABD uçağının pilotu aranıyor

ABD’li bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, İran üzerinde bir ABD savaş uçağının düşürüldüğünü ve hayatta kalanları bulmak için arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, daha fazla ayrıntı vermedi. Amerikan basını Pentagon ve ABD Merkez Komutanlığı, yorum taleplerine henüz yanıt gelmediğini aktarıyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde gelişmiş bir ABD savaş uçağını vurduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletinin televizyon kanalında eyalet sakinlerine hitaben okunan açıklamada, "Düşmanın pilot ya da pilotlarını sağ halde polis ve askeri yetkililere teslim ederseniz değerli bir ödül elde edeceksiniz" denildi.