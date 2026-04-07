İran ile Hizbullah'tan İsrail'e misilleme operasyonu sürüyor

Devrim Muhafızları Ordusu'nun “Gerçek Vaat 4” operasyonu devam ediyor.

Operasyon, işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonisy hedeflere karşı gerçekleştirildi.

Tel Aviv'de sirenler durmuyor

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı.

Siyonist rejim ordusu, İran'ın bugün İsrail'e daha fazla füze fırlattığını duyurdu.

Hizbullah’tan İsrail’de roket saldırısı

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin düzenlediği füze saldırısının ardından, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Avivim, Ramot Naftali ve Yeftah gibi Siyonist yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı.

İsrail rejimi ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere füze ve İHA’lı saldırılarla karşılık veriyor.

Tel Aviv rejimi aldığı darbeleri gizlemek için geniş kapsamlı bir sansür uyguluyor.