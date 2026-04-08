Son misilleme operasyonunda ABD-İsrail hedefleri vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Gerçek Vaat 4” operasyonlarının 100. dalgasında Amerikalı ve Siyonist düşmanlara ait hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, gece boyunca “Ya Fatıma ez-Zehra” parolasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, düşmanın bir gün önceki saldırganlıklarına cevap verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 25'ten fazla stratejik hedef vuruldu. Bu hedefler arasında ABD ve Siyonist rejime bağlı 13 enerji tesisi ve petrol nakil hattı, 10 askeri, güvenlik ve lojistik hedef ile çeşitli teknoloji hedefleri ve düşman altyapılarının yer aldığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları, operasyonun şehit lider Ayetullah Hamaney'e ithaf edildiğini vurguladı. Açıklamada, Akdeniz kıyılarından Hicaz Yarımadası'nın doğusuna kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki Amerikan ve Siyonist hedeflerin yoğun ateş altına alındığı aktarıldı. Bildiride, “Aptal düşman, İran halkının altyapısına saldırmanın ağır bir bedeli olacağını anlasın” ifadesine yer verildi.

Operasyonlarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve saldırı İHA'ları kullanıldığı belirtildi. Bildiride vurulan hedefler arasında şunlar sıralandı:

Suudi Arabistan'daki Chevron şirketine ait petrol rafinerisi ve tesisleri

Suudi Arabistan'ın Cübeyl kentindeki Exxon Mobil ve Chemical Daw şirketlerinin petrokimya tesisleri

Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'da Amerikan şirketlerine ait petrol tesisleri

Dubai'den Fuceyre'ye uzanan Habshan petrol tesisleri ve Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan nakil hattı

Katar'daki Exxon Mobil'e ait önemli petrol tesisleri

Bahreyn'deki Bapco'ya ait Amerikan petrol tesisleri

BAE'deki Das Amerikan rafinerisi

Fuceyre'deki Amerikan petrol şirketlerine ait tesisler

Kuveyt'teki El-Ahmadi rafinerisi

Katar'daki Dolphin Amerikan doğalgaz şirketi

Zir Kuh petrol adası

Satroop Amerikan şirketine ait rafineri

Manifa Amerikan doğalgaz rafinerisi

Ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında Denaver ileri teknoloji merkezleri, Azrail ve Elmas kulelerindeki istihbarat ve dinleme merkezleri, Ben Gurion Havalimanı, Hayfa petrol rafinerisi ve işgal altındaki başkentteki hükümet kompleksinin de vurulduğu belirtildi.

Bildiride ayrıca, Ürdün'ün El-Ezrak kentindeki ABD Merkez Komutanlığı bölge merkezinin önemli hedeflerle birlikte imha edildiği aktarıldı.

IRGC Deniz Kuvvetlerinin ise Hürmüz Boğazı'ndaki akıllı geçiş kontrolünü sürdürürken şu hedefleri vurduğu açıklandı:

LHA 7 helikopter gemisinin seyir füzeleriyle isabet aldığı, güvertede yangın çıktığı ve geminin Hint Okyanusu'nun derinliklerine geri çekildiği

CVN 74 uçak gemisinin birden fazla İHA ile vurulduğu, gövdesinde hasar oluştuğu ve geri çekildiği

BAE'deki Siyonist rejime ait İHA fabrikası

Kuveyt'teki LSB'de Amerikan şirketlerinin yatırım yaptığı petrol tesisleri

Kuveyt'teki Ali es-Selam Amerikan işgal üssü

Yazılı açıklamanın sonunda, Devrim Muhafızları mensuplarının şu an Yüksek Komutanlık Makamı Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in emirlerine hazır olduğu, ellerinin tetikte beklediği vurgulandı. Açıklamada, daha önceki iki zorlu savaşın deneyimlerinin, Amerikan-Siyonist ortak cephesine karşı büyük birikim oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bölgedeki Amerikalı ortaklar, ABD ve Siyonist rejimin acizliğini gözleriyle gördüler; ibret almalı ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelidirler. Düşman her zaman hile yapmıştır, onun vaatlerine asla güvenmiyoruz ve her saldırganlığa daha üst düzeyde karşılık vereceğiz” denildi.

Açıklama, “Ve sen attığın zaman atmadın, lakin Allah attı” (Enfal Suresi, 17) ayeti ve “Bismillahil kasımil cebbarin” ifadesiyle sonlandırıldı.