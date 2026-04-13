Ayetullah Nuri Hemedani’den Pap'ya mesaj

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'ya gönderdiği mektupta, Papa’nın son açıklamalarına ilişkin teşekkür ve takdirlerini iletti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Amerikan emperyalizmine ve yozlaşmış Siyonizme karşı gösterdiğiniz cesur duruş, şüphesiz ki en gerekli ve en değerli tutumlardan biriydi. Bu duruş, isminizi ve davranışınızı tarihe ve insanlığın ortak hafızasına kazıyacaktır.

Bu tavır, ilahî dinlerin temiz kaynaklarından yetişmiş akil ve özgür âlimlerin, bedeli ağır da olsa insanlık ve insan haklarını savunmaktan çekinmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

Biz de dünya Katoliklerinin saygın lideri ve Hz. İsa’nın (a.s) çağrısını taşıyan bir şahsiyet olarak hakkaniyetli tutumunuzdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. İfade ettiklerinizin, İslam’ın en derin dini metinleriyle de tam bir uyum içinde olduğu açıktır.

Ayetullah Nuri Hemedani mektubunu, ilahi peygamberlerin öğretileri temelinde, dinlerin takipçileri arasında küresel bir ittifakın oluşması temennisiyle sonlandırdı ve bu birlikteliğin “kâmil ıslah edicinin zuhuruyla” gerçekleşeceği ümidini dile getirdi.