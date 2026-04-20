İran- İstanbul uçuşları başlıyor

ABD ve İsrail saldırıları sonrası durdurulan uçuşların yeniden açılmasıyla birlikte İran’da hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor. Sivil Havacılık Kurumu’nun uluslararası uçuşlara yeniden izin vermesiyle Meşhed’den İstanbul’a ilk seferin yarın yapılması planlanırken, farklı şehirlerdeki havalimanlarının da belirli tarihlerde yeniden yolcu uçuşlarına açılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık Kurumu, dünden itibaren Meşhed Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan ve bu havalimanına varan uluslararası uçuşlar için uçak bileti satışına izin verdi. Bugün sabah saatlerinden itibaren bilet satışları başladı.

Şu ana kadar yalnızca İstanbul ve Erivan destinasyonlarına bilet satışı yapılmış olup, İstanbul’a olan talebin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Meşhed’den İstanbul’a ilk uçuş da yarın, Salı günü gerçekleştirilecek.

Horasan Razavi Seyahat Acenteleri Birliği’nin açıklamasına göre, “Meşhed–Tahran” uçuşlarının da birkaç gün içinde başlatılması planlanıyor.

Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre şu bilgiler paylaşıldı:

İmam Humeyni (rh) ve Mehrabad Havalimanları'nda yolcu uçuşları yapılmasına izin, 19 Nisan 2026 (Ferverdin 1405) tarihinden itibaren verilmiştir.

Urumiye, Kirmanşah, Abadan, Şiraz, Kirman, Reşt, Yezd, Zahedan, Gülistan (Gorgan) ve Bircend havalimanlarında yolcu uçuşlarının yapılmasına ise 25 Nisan 2026 (Ordibeheşt 1405) Pazar gününden itibaren izin verilmiştir.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte hava trafiği 28 Şubat 2026 tarihinde kapanmıştı. Ancak savaş boyunca kara sınırları açıktı.

Kaynak: Aydınlık