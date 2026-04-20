İranlı General'den ABD'nin tehditlerine yanıt

Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin tehditlerine sert yanıt verdi.

Tuğgeneral Musevi'nin yaptığı paylaşımda, "İran'a yönelik her türlü tehdit, kararlı ve kesin bir tokatla karşılanacaktır. Liderimizin dediği gibi, sizinle müzakereye güvenmiyoruz, ancak Allah’ın, İran halkı ve savaşçıların gücüne inanıyoruz.

İran, o zayıflık ve teslimiyet dönemini çoktan geride bıraktı. Nerede olursanız olun, ne zaman istersek, var gücümüzle karşılık vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

