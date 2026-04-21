21 Nis 2026 20:49

Eski Siyonist başbakandan "İran" itirafi

Eski Siyonist rejim başbakanı Barak, makalesinde İsrail'in İran'la olan savaşta başarısız olduğunu itiraf etti.

Eski Başbakan Ehud Barak  Haaretz gazetesinde yayımlanan makalesinde, İsrail'in saldırdığı bölgelerin ağır darbeler aldığını ancak Netanyahu kabinesinin hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Hamas'ın Gazze’de, Hizbullah’ın ise Lübnan’da varlığını sürdürdüğünü ifade eden Barak, Tahran yönetiminin İsrail ve ABD'nin ortak saldırısından kurtulduğunu ve nükleer ile balistik füze tehditlerinin ortadan kaldırılmadığını kaydetti.

Eski başbakan, Netanyahu kabinesinin İran'a karşı yürütülen savaşta stratejik ve siyasi bir başarısızlık gösterdiğini söyledi.

