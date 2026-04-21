Eski Siyonist başbakandan "İran" itirafi

Eski Başbakan Ehud Barak Haaretz gazetesinde yayımlanan makalesinde, İsrail'in saldırdığı bölgelerin ağır darbeler aldığını ancak Netanyahu kabinesinin hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Hamas'ın Gazze’de, Hizbullah’ın ise Lübnan’da varlığını sürdürdüğünü ifade eden Barak, Tahran yönetiminin İsrail ve ABD'nin ortak saldırısından kurtulduğunu ve nükleer ile balistik füze tehditlerinin ortadan kaldırılmadığını kaydetti.

Eski başbakan, Netanyahu kabinesinin İran'a karşı yürütülen savaşta stratejik ve siyasi bir başarısızlık gösterdiğini söyledi.