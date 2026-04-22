Fidan İran için İngiltere'ye gidecek

Türk diplomatik bir kaynağın bugün yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta İran ve Ukrayna'daki savaşlar hakkında görüşmeler yapmak üzere Londra'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türk medyası, Hakan Fidan'ın iki günlük resmi ziyaret için yarın İngiltere'ye geleceğini bildirdi.

Bakan Fidan, İngiltere'ye yapacağı ziyarette, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper, İngiltere Parlamentosu üyeleri ve diğer yetkililerle görüşecek.

İran'la komşu olan ve Tahran, Washington ve arabulucu Pakistan ile yakın temas halinde bulunan Türkiye, hafta sonu tüm taraflardan heyetlerin katıldığı Antalya Diplomasi Forumuna ev sahipliği yaptı. Türkiye, çatışmanın sona ermesi çağrısını defalarca yineledi.