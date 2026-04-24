  1. Spor
24 Nis 2026 11:40

Formula 1 İstanbul'a geliyor

Formula 1 İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programla, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek lansmanda Formula 1'in (F1) Türkiye'ye dönüşünün resmi duyurusu yapılacağı basına yansıdı.

Lansmanda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili konular yer alacak.

Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de katılarak organizasyonun uluslararası boyutuna ve Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

News ID 1936188
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha