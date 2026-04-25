 İran'dan ABD'ye “abluka” uyarısı

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşın yürütülmesinden sorumlu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.

İran Devlet Televizyonu’nda yayımlanan açıklamaya göre, İran Silahlı Kuvvetleri ABD’ye doğrudan mesaj vererek bölgedeki askeri faaliyetlerin sonuçlarına dikkat çekti.

Açıklamada, “Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar” ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda geçmişe kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın kontrolü ve İran’a yönelik olası yeni saldırılara karşılık verme konusunda kararlılık ve hazırlığın sürdüğü ifade edildi.