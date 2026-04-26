Donald Trump'a saldırı girişimi! ABD Başkanı Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında silah sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, Gizli servis tarafından salondan çıkarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırganın yakalandığını bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." ifadelerini kullandı. Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da bir açıklama yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.

"SALDIRGAN HASTA BİRİSİ"

Trump saldırı girişimi sonrasında Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda bir polisin vurulduğunu, memurun durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti. Trump şunları söyledi: Washington polisi ve belediye başkanı ile görüştüm. Tam olarak gerektiği gibi harekete geçtiler.

Saldırganın etkisiz hale getirildiğini gördük. Kolluk kuvvetleri tarafından oldukça başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Çok hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Saldırgan oldukça hasta birisi.