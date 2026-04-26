İran Edebiyatı Rize’de Büyük İlgi Gördü

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki önemli şehirlerinden Rize’de 3. Rize Uluslararası Kitap Fuarı düzenlendi. Fuarda İran klasik edebiyatıyla ilgili eserler büyük ilgi gördü.

Fuara katılan Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Fars dili ve edebiyatı üzerine yazdığı eserler ve Farsça'dan Türkçe'ye çevirdiği, Türkiye’de büyük ilgi gören kitaplarıyla etkinlikte yer aldı.

Prof. Dr. Nimet Yıldırım, iki ayrı imza programında Dergâh Yayınları standında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Nimet Yıldırım kimdir?

Nimet YILDIRIM, 1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Nimet YILDIRIM, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Nimet YILDIRIM, 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu. Nimet YILDIRIM, 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İranlı ünlü şair Firdevsi’nin “Şahname” adlı şiir eseri Türkçe’ye kazandırarak İran’da “Yılın Kitabı” ödülü sahibi olmuştu.

Nimet Yıldırım'ın eserler

Başlıca Eserleri: Farsça Dilbilgisi; Farsça’da Fiiller, Kipler ve Zamanlar; Fars Edebiyatında Kaynakbilim; Farsça Sözdizimi; Gazneliler Dönemi İran Edebiyatı; Ardaviraf, Ardavirafname (Çeviri); İran Mitolojisi; İran Edebiyatı; Firdevsi, İskendernâme (Çeviri); Firdevsi, Şahname (Çeviri), Pervîn-i İtisâmî Divanı (Çeviri, Dergâh Yayınları, 2019); Rudekî-yi Semerkandî Divanı (Çeviri, Dergâh Yayınları, 2020); Sa’dî-yi Şirazî Divanı (Çeviri, Dergâh Yayınları, 2022); Genceli Nizamî, İskendernâme (Çeviri, Dergâh Yayınları, 2022); Fars Mitolojisi Sözlüğü (Dergâh Yayınları, 2023).