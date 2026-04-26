26 Nis 2026 14:45

İran: Ramazan Savaşı şehitlerinin yüzde 45'i sivil

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanının kıdemli danışmanı Cemşid Nezmi, ABD ile siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarında şehit olanların yüzde 45'inin sivil olduğunu bildirdi.

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanının kıdemli danışmanı Cemşid Nezmi, bugün yaptığı açıklamada, “Ramazan Savaşı'nda toplam 3 bin 468 kişi şehit oldu; bunların 1.460'ı, yani şehitlerin yüzde 45'i sivillerden oluşuyor” dedi.

Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkan Yardımcısı Abbaspur da yaptığı açıklamada, “Bu savaşta 34 bin 60 gazi ve yaralı vardı; bunların çoğu olay yerinde tedavi edildi veya hastaneden taburcu edildi. Şu anda 150 yaralı hâlâ hastanelerde tedavi görüyor” ifadesini kullandı.

