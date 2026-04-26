İran: Ramazan Savaşı şehitlerinin yüzde 45'i sivil

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanının kıdemli danışmanı Cemşid Nezmi, bugün yaptığı açıklamada, “Ramazan Savaşı'nda toplam 3 bin 468 kişi şehit oldu; bunların 1.460'ı, yani şehitlerin yüzde 45'i sivillerden oluşuyor” dedi.

Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkan Yardımcısı Abbaspur da yaptığı açıklamada, “Bu savaşta 34 bin 60 gazi ve yaralı vardı; bunların çoğu olay yerinde tedavi edildi veya hastaneden taburcu edildi. Şu anda 150 yaralı hâlâ hastanelerde tedavi görüyor” ifadesini kullandı.