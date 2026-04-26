Erakçi'nin telefon diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki taraf, bölgedeki son gelişmeleri ve devam eden diplomatik süreç hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Erakçi Suudi mevkidaşına, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmek ve gerginliği azaltmak için gösterdiği son diplomatik çabalar konusunda bilgi verdi.

Erakçi, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot telefonda görüştü. Erakçi ile Jean-Noël Barrot, ikili ilişkileri ve bölgedeki son durumunu ele aldı.

Bakan Erakçi, Fransız mevkidaşına ateşkes ile ilgili son durum ve gelişmeler ve dayatılan savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar hakkında bilgi vererek, bu süreçte Avrupa ülkelerinin yapıcı bir rol oynamasının önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı da, ülkesinin diplomatik yaklaşımın sürdürülmesini desteklemedeki tutumunu vurgulayarak, müzakerelere devam ederek bölgede barışı göreceğimiz umudunu dile getirdi.

Abbas Erakçi, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.