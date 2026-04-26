Hizbullah, Netanyahu’nun ateşkes iddiasını kınadı

Hizbullah'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu'nun iddialarına Lübnan direnişinden sert tepki geldi.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Siyonist başbakan, ‘Ateşkesi ihlal edenin Hizbullah olduğunu’ ve düşmanın ‘ABD ve Lübnan ile yapılan anlaşma uyarınca Lübnan'da ‘özgürce hareket etme’ hakkına sahip olduğunu’ ilan etti. Hizbullah, Netanyahu'nun bu sözlerini kınamaktadır.” ifadesine yer verildi.

Siyonist rejimin ateşkesi ihlal ettiğini belirten Hizbullah’ın açıklamasında, “Lübnan’daki işgalcilerin mevzilerinin hedef alınması ve işgal altındaki kuzey Filistin'deki Siyonist kasabalara ateş açılması, geçici ateşkesin ilk gününden itibaren düşmanın ateşkesi ihlal etmeye devam etmesine meşru bir tepkidir” denildi.

Hizbullah, “Düşman saldırılarını yoğunlaştırarak uluslararası hukuk ve yasaları hiçe sayıyor” dedi.

İşgalcilerin saldırılarına ve yıkımına yıkıcı tepki verileceğini vurgulayan Hizbullah, Lübnan makamlarının tutumlarını şiddetle eleştirdi.

İsrail ile yapılan müzakereye tepki gösteren Hizbullah açıklamasında, "Ne beceriksiz olduğunu kanıtlamış başarısız diplomasiyi ne de anavatanını koruyamayan bir hükümeti bekleyeceğiz ne de güveneceğiz. Düşmanla mücadele ve işgali yenme konusunda bu toprakların evlatları gerçek bir garantördür" ifadesi kullanıldı.

Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dün orduya verdiği "şiddetli saldırı" talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edecekleri yönündeki tehdidini yineledi ve “ABD'yle, dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz” dedi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Beyrut hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.