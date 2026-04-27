Erakçi-Putin görüşmesinin detayları belli oldu

Erakçi-Putin görüşmesi, St. Petersburg'daki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Erakçi görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın selamlarını Rus lidere Putin’e ileterek "Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, en iyi dileklerini size iletmemi istedi" dedi.

Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığı temsil ettiğini ve güçlenmeye devam edeceğini söyleyen Erakçi, "İran, halkının birliği ve cesareti sayesinde daha önce İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı koymuştur ve hiçbir koşulda teslim olmayacaktır. İran halkı Amerikan saldırganlığına karşı başarıyla mücadele ettiği tüm dünyaya kanıtlanmıştır. İran her şeye karşı koymuştur ve koymaya devam edecektir" dedi.

Erakçi'den Putin'e teşekkür

Erakçi, Putin’e ve Rus hükümetine İran’a olan destekleri nedeniyle teşekkür ederek, "İran’a verdiğiniz güçlü ve kararlı destekten dolayı minnettarız" dedi. Ayrıca Putin'e, ABD-İsrail saldırılarında ölen Ali Hamaney için ilettiği taziye dilekleri için de teşekkür eden Erakçi, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in seçilmesinin ardından Putin’in tebrikleri için özel şükranlarını ifade etti.

Putin'den tam destek

Putin ise "Ayetullah Hamaney’in mesajı için en içten teşekkürlerimi iletmenizi ve Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkilerimizi sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmenizi rica ediyorum" dedi.

Putin, "İran halkı bağımsızlıkları ve egemenlikleri için cesurca ve kahramanca mücadele ediyor" dedi. Putin, İran halkının "zor bir dönem" olarak nitelendirdiği bu süreci atlatmasını ve barışın hakim olmasını umduğunu söyleyerek "Elbette, İran halkının cesaretine ve bağımsızlık arzusuna dayanarak, yeni bir liderin önderliğinde, bu zorlu dönemden barışın geleceğini çok umuyoruz. Rusya, Ortadoğu'da barışın en kısa sürede sağlanması için her şeyi yapacak. Biz de sizin çıkarlarınıza, bölgedeki tüm halkların çıkarlarına hizmet edecek ve bu barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanmasını temin edecek her şeyi yapacağız. Bizim pozisyonumuzu iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Rus tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yuri Ushakov ve Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov katıldı.

Erakçi'nin yanı sıra İran heyetinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi ve İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de yer alıyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın basın sözcüsü Dmitry Peskov, bu görüşmenin önemine dikkat çekmişti. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ve Ortadoğu'daki gelişen durum ışığında bu görüşmenin önemini abartmak zor." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, uluslararası turuna 24 Nisan'da başladı. İlk olarak Pakistan'ı ziyaret eden Bakan, daha sonra Cumartesi günü Umman'a gitti.

İran medyasının haberine göre Erakçi, Pazar günü Umman'dan İslamabad'a geri döndü ve oradan da Rusya'ya gitti.