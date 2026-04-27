İran, NPT yönetim kuruluna üye seçildi

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) Gözden Geçirilmesi Konferansı'nın ilk gününde İran, konferansın başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

ABD liderliğindeki Batı ülkeleri ve Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap devletlerinin İran’ın üye seçilmesini önleme konusundaki yoğun çabalarına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti nükleer silahsızlanma konulu kilit konferansın yönetim kuruluna üye oldu.

NPT'nin Gözden Geçirilmesi Konferansı, silahsızlanma, nükleer enerjinin yayılmasının önlenmesi ve barışçıl kullanımı alanındaki en önemli uluslararası toplantılardan biridir ve üye devletlerin katılımıyla ülkelerin taahhütlerinin uluslararası nükleer silahsızlanma rejimleri çerçevesinde uygulanmasını inceler.