  1. Ekonomi
28 Nis 2026 14:32

Urmiye-İstanbul uçak seferleri 4 Mayıs'ta başlıyor

28 Şubat'ta yaşanan çatışmalar nedeniyle durdurulan Urmiye-İstanbul uçak seferleri 4 Mayıs tarihinde yeniden başlıyor.

Batı Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Azim Tahmasebi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Urmiye’deki Şehit Bakeri Havalimanı’ndan İstanbul'a ilk uçuş önümüzdeki hafta Pazartesi günü 4 Mayıs’ta gerçekleşecek” dedi.

Tahmasebi, "Urmiye-İstanbul uçak seferi her hafta pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadesini kullandı.

Şubat sonunda başlayan saldırılar sırasında bazı havalimanlarının hasar gördüğü ve bu nedenle ülkedeki tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte uluslararası seferlerin aşamalı şekilde normale dönmesi hedefleniyor.

News ID 1936289

