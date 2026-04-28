Tahran-Moskova uçuşları 60 gün sonra yeniden başladı

28 Şubat'ta yaşanan çatışmalar nedeniyle durdurulan Tahran-Moskova uçak seferleri yeniden başladı.

Mahan Havayolları şirketinin Tahran'dan Moskova'ya ilk uçak seferi bugün yerel saatle 05.40'ta Tahran'dan ayrıldı ve Rusya saati ile 09.17’de başkent Moskova’ya indi.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’nın dış hat uçuşlarına açılmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki hava köprüsü yeniden kuruldu.

Şubat sonunda başlayan saldırılar sırasında bazı havalimanlarının hasar gördüğü ve bu nedenle ülkedeki tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte uluslararası seferlerin aşamalı şekilde normale dönmesi hedefleniyor.