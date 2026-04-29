29 Nis 2026 15:21

İran-Pakistan uçak seferleri yeniden başlıyor

28 Şubat'ta yaşanan çatışmalar nedeniyle durdurulan İran-Pakistan uçak seferleri yeniden başlıyor.

İran Hava Yolları turizm şirketinin açıklamasına göre, Lahor-Meşhed hattındaki uçuşlar 2 Mayıs tarihinden itibaren yeniden başlayacak.

Mahan Hava Yolları şirketinin Tahran-İslamabad uçak seferleri 30 Nisan tarihinde yeniden başlıyor.
Tahran-İslamabad uçak seferi her hafta perşembe günleri gerçekleştirilecek.

Şubat sonunda başlayan saldırılar sırasında bazı havalimanlarının hasar gördüğü ve bu nedenle ülkedeki tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte uluslararası seferlerin aşamalı şekilde normale dönmesi hedefleniyor.

