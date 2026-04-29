Galibaf: Parlak bir zafer elde edeceğiz

Muhammed Bakır Galibaf, “Düşman, ilk günden itibaren İslam Devrimci Lideri ve askeri komutanları suikastle katlederek İslami sistemi üç gün içinde ortadan kaldırmayı hedefledi, ancak başarısız oldu” dedi.

Galibaf, “Düşman ülkeye asker sokmayı amaçlıyordu ve bu planı İsfahan'da denedi, ancak bu durum Tebes 2 skandalına dönüştü” ifadesini kullandı.

ABD’nin planlarının çökertildiğini belirten Galibaf, “Düşmanların planlarının her biri bir ülkeyi yok edebilirdi, ancak İran milleti, Allah’ın lütfuyla, düşmanın bu planlarının her birini alt etmeyi başardı” açıklamasını yaptı.

"Trump, ülkeyi açıkça iki gruba ayırıyor: aşırılıkçılar ve ılımlılar; ardından da İran'ı ekonomik baskı ve iç karışıklık yoluyla teslim olmaya zorlamak için deniz ablukasından bahsediyor.

Düşmanın yeni komplosuna karşı koymanın tek yolu var: O da birliği korumak”

Galibaf, “Bu savaşta parlak bir zafer elde edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.