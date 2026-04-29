Trump ve Putin telefonda İran'ı görüştü

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1.5 saati aşan bir telefon görşmesi yaptığını açıkladı.

İki liderin İran ve Ukrayna çevresindeki durumu ele aldığı belirtildi.

Putin, ülkesinin ABD'nin İran'a yönelik olası bir kara operasyonunu tehlikeli olarak görüğüni ifade etti.

Putin'in görüşmede Trump'a İran ile ateşkes kararını desteklediği bildirildi. Bir diğer ele alınan konu ise İran'ın tartışma yaratan nükleer zenginleştirmesi oldu.

Putin'den nükleer önerisi

Rusya lideri Putin'in bu konuda ABD Başkanı Trump'a öneride bulunduğu aktarıldı. Önerinin içeriğine dair ise herhangi bir açıklama yapılamadı.

Putin ayrıca, Rusya’nın; İran, Fars Körfezine kıyısı olan Arap ülkeleri, İsrail ve ABD ile aktif temaslarını sürdüreceğini söyledi.