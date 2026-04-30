İran'dan zenginleştirilmiş uranyumla ilgili önemli açıklama

İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliği, ülkenin zenginleştirilmiş uranyumuna dair açıklamada bulundu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetimi altında olduğu kaydedilen açıklamada, ülkenin nükleer enerji faaliyetlerinin barışçıl çizgiden saptığına dair hiçbir rapor yayınlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı'nı kötüye kullanan ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu, kendisinin ve müttefiklerinin nükleer silahsızlanma alanındaki taahhütlerini ihlal eden eylemlerden dikkatleri dağıtmak için bir tehdit olarak gösterdi” ifadesine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkaı’nın ve UAEA Yönetim Kurulu’nun, ABD’nin İran’a yönelik yasadışı saldırılarını kınamamasını eleştiren İran’ın Temsilciliği açıklamasında, “Onların yaptığı girişimler saldırgan ve mağdurun yerini değiştirdi” denildi.