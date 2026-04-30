İranlı Komutandan CENTCOM'un askeri planına tepki

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden CENTCOM'un İran için hazırladığı askeri seçeneklere yanıt verdi.

Tuğgeneral Musevi, “Allah'ın izniyle, geniş çaplı ve uzun sürecek acı darbelerle, düşmanın kısa operasyonlarına bile karşılık veririz” dedi.

İranlı Komutan, “Bölgedeki üslerinizin akıbetini gördük; Savaş gemilerinizin akıbetini de göreceğiz” diyerek ABD’yi uyardı.

Amerikan medyasına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, bugün Başkan Donald Trump'a İran'a yönelik potansiyel askeri harekat planlarını içeren kapsamlı bir brifing verecek.