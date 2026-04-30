Pakistan'dan "İran" açıklaması: Diplomatik kanallar açık

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin ABD ve İran arasında kalıcı barışı sağlamak ve bölgeye istikrarı geri getirmek için yoğun diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sözcü, Pakistanlı yetkililerin Washington ile Tahran arasında müzakere kanallarını açık tutmaya devam ettiğini ve ülkesinin karmaşık jeopolitik zorluklar karşısında diyalog ve diplomasi ilkelerine bağlı olduğunu belirtti.

Başbakan Şahbaz Şerif’in ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada ise, son girişimlerin Washington ile Tahran arasındaki ateşkesin uzatılmasına katkı sağladığı ifade edilerek, İran’la diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiği yinelendi.