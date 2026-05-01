ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar

El Cezire’nin haberine göre, Beyaz Saray bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların sürdüğünü iddia ederken, ABD Hazine Bakanlığı İran’a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni yaptırımlar yaklaşık 30 kişi ve kurumu hedef alıyor. ABD Hazine Bakanlığı ayrıca uluslararası deniz taşımacılığı şirketlerini, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için İran’a ücret ödemeleri halinde yaptırım riskine karşı uyardı.

Açıklamada, İran’ın “gölge bankacılık ağı” olarak tanımlanan ve milyarlarca dolar döviz hareketini yöneten sistemlerin de hedef alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın bu gerilimi tırmandıran adımı, İran’a karşı yürütülen ekonomik baskı kampanyasında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Söz konusu hamle, Beyaz Saray Sözcüsü’nün El Cezire’ye yaptığı açıklamayla çelişti. Sözcü, İran’la yürütülen diplomatik görüşmelerin ayrıntılarını paylaşamayacağını belirterek, müzakerelerin devam ettiğini ve bu diyalogların ABD’nin kısa ve uzun vadeli ulusal güvenliği için önemli olduğunu öne sürdü.