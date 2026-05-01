Ayetullah Hamaney’den İşçi ve Öğretmen Günü Mesajı

İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, 1 ve 2 Mayıs günleri dolayısıyla yayımladığı mesajda işçi ve öğretmenlerin toplumdaki rolüne vurgu yaptı.

Ayetullah Hamaney, bir ülkenin ilerlemesinin ilim ve çalışmanın iki temel unsuru üzerine kurulu olduğunu belirterek, öğretmenlerin bilgi aktarma, beceri kazandırma ve genç nesillerin kimliğini şekillendirme konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Öğrencilerin ve gençlerin öğretmenlerinden etkilendiğini kaydeden Ayetullah Hamaney, bu etkinin toplumun farklı alanlarında kendini gösterdiğini dile getirdi.

Mesajında çalışma hayatına da değinen Ayetullah Hamaney, evlerden üretim tesislerine, tarlalardan hizmet sektörüne kadar geniş bir alanda emek harcandığını belirtti. Devrim Lideri çalışma ve sorumluluk bilincinin artmasının ülkenin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bir işçinin sadakat ve doğru çalışması sayesinde önemli bir konuma ulaşabileceğini belirten Ayetullah Hamaney, emeğin değerine dikkat çekti.

İran’ın son yıllarda çeşitli alanlarda güç kazandığını ifade eden Ayetullah Hamaney, ekonomik ve kültürel alanlarda da ilerleme hedefinin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. İslam.Devrimi Lideri Öğretmenleri kültürel alanda, işçileri ise ekonomik alanda etkili unsurlar olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamaney, öğretmen ve işçilere yönelik desteğin yalnızca sözlü takdirle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, ailelerin eğitim kurumlarıyla iş birliğini artırmasının ve yerli üretimin desteklenmesinin önemine işaret etti. İslam Devrimi Lideri işletmelerin imkânlar ölçüsünde işten çıkarmalardan kaçınması gerektiğini ifade etti..

Mesaj, İşçi ve Öğretmen Günü dolayısıyla tebrik ifadeleriyle sona erdi.