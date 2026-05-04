Erakçi'den yoğun telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin bölge ile ilgili telefon diplomasisi sürüyor.

Erakçi, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ve ABD ile İsrail rejimi tarafından İran’a karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik konular ve girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Erakçi, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bölgeyi görüştü

Abbas Erakçi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.