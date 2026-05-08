İran bir tankere el koydu

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri komandoları, özel bir operasyonla OCEAN KOI adlı yasadışı faaliyet yürüten petrol tankerini durdurarak ülkeye geri getirdi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararının uygulanması ve yargı kararı doğrultusunda, İran Donanması Umman Denizi’nde planladığı özel bir operasyonla, İran’a ait petrol yükünü taşıyan ve bölgesel koşullardan yararlanarak İran’ın petrol ihracatına ve ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışan söz konusu tankeri alıkoydu.

Operasyon sırasında, Deniz Kuvvetleri komandoları ve deniz piyadeleri tanker kontrolünü sağlayarak gemiyi ülkenin güney sahillerine yönlendirdi ve yargı makamlarına teslim etti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, bölgesel sularda İran milletinin çıkarlarını ve ulusal varlıklarını kararlılıkla savunduğunu, hiçbir yasa ihlali veya saldırı girişimine müsamaha göstermeyeceğini vurguladı.