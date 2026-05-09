ABD’deki Chalmette Rafinerisi’nde Şiddetli Patlama

ABD’nin Louisiana eyaletinde bulunan Chalmette Rafinerisi’nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki yerleşim alanlarında sarsıntı hissedildi ve bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.

Görgü tanıkları, patlama sırasında yakınlardaki restoran ve iş yerlerinde bulunan kişilerin hızla dışarı çıktığını, bazı noktalarda camların titrediğini bildirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde rafineriden yükselen dev alevler ve yoğun siyah duman dikkat çekiyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Chalmette Rafinerisi, PBF Energy şirketine ait altı rafineriden biri olarak faaliyet gösteriyor. Tesisin günlük 185 bin varil ham petrol işleme kapasitesi bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda günlük 20 bin varil yenilenebilir dizel üretimine başlanmasının planlandığı belirtiliyordu.