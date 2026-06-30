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30 Haz 2026 18:48

Tahran, Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine hazırlanıyor

Tahran, Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine hazırlanıyor

Başkent Tahran, Şehit Seyyi Ali Hamaney için düzenlenecek büyük cenaze törenine hazırlanıyor.

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News ID 1937301

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