https://tr.mehrnews.com/news/1937301/ 30 Haz 2026 18:48 News ID 1937301 Video Video 30 Haz 2026 18:48 Tahran, Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine hazırlanıyor Başkent Tahran, Şehit Seyyi Ali Hamaney için düzenlenecek büyük cenaze törenine hazırlanıyor. indir 4 MB News ID 1937301 کپی شد İlgili haberler İran'da 9 Temmuz ülke genelinde yas ilan edildi Şehit Ayetullah Hamaney için cenaze namazı pazar günü saat 06.00'da kılınacak Ekler Şehit Ayetullah Hamaney Tahran İran cenaze töreni (452)
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