Fransa'da sokaklar alev alev!

Fransa genelinde artan yakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı 17 Ekim'de düzenlenen protestolara on binlerce kişi katıldı. Başkent ve ülke genelinde polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı.
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın gazetecilerle paylaştığı güncellemeye göre, Fransa genelinde yaklaşık 33 bin kişinin katıldığı 140 ayrı eylem kaydedildi.
Bakanlık, ülke genelinde en az 166 kişinin gözaltına alındığını da ekledi.
Başkent Paris’in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.
Eylemlere polis müdahalesi
Başkent Paris’te eylemcilerin toplandığı Cumhuriyet Meydanı’nda polisle eylemciler arasında arbede çıktı. Sosyal medyada eylemcilerin polise molotof kokteyli ve taş fırlattığı anlar yer aldı.
Marsilya’daki eylemlerde de şiddet olayları çıkarken göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Lyon’daki gösterilerde de polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Başkent Paris’te 60 bine, ülke genelindeyse 170 bine kadar kişinin eylemlere katılacağı tahmin ediliyor.
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