https://tr.mehrnews.com/news/1939864/ 18 Kas 2026 15:13 News ID 1939864 Video Video 18 Kas 2026 15:13 Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü İran Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. indir 3 MB News ID 1939864 کپی شد İlgili haberler Hürmüz Boğazı'nda 58’inci ABD MQ-9 İHA’sı düşürüldü ABD’ye ait 19’uncu MQ-1 İHA’sı Keşm Adası semalarında düşürüldü İran'da ABD'ye ait MQ-1 İHA’sı düşürüldü Ekler insansız hava aracı ABD 1 Hürmüz Boğazı İHA (0)
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