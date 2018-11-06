Muhammed BURHAN
6 Kasım 2018 - 13:45

Askeri tatbikatta Mersad füze sisteminin başarılı performansı

Vilayet-97 Ortak Hava Sahasını Koruma Tatbikatı’nda “Mersad” adlı füze sistemi başarılı performans sergiledi.

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