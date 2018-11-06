Fotoğraf Muhammed BURHAN 6 Kasım 2018 - 13:45 Download photos Askeri tatbikatta Mersad füze sisteminin başarılı performansı Vilayet-97 Ortak Hava Sahasını Koruma Tatbikatı’nda “Mersad” adlı füze sistemi başarılı performans sergiledi. Ekler İran İran Silahlı Kuvvetleri Tatbikat askeri güç Askeri Tatbikat1 İlgili haberler İran'ın yeni füzelerinden başarılı performans İran Ordusu yeni topçu sistemini başarıyla denedi İran'dan Irak sınırı yakınında güvenlik tatbikatı İran'da "Vilayet Sevdalıları" tatbikatı yarın başlıyor
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