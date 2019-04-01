Fotoğraf Muhammed BURHAN 1 Nisan 2019 - 10:48 Download photos Kadim kent Şiraz'da Nevruz havası İran’daki tarihi kent Şiraz, Nevruz tatillerinde gezicilerle turistlerin coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Ekler İran Nevruz Nevruz Bayramı Şiraz (1) fotoğraflar İlgili haberler İran'ın güneyinde bayram tatili Tebriz'deki El-Gölü Parkı'ndan fotoğraflar Tahran'da bugün "Doğa Günü" kutlandı Turistlere ücretsiz özel gezi otobüsü İran'da "Doğa Günü" bölye kutlandı Kiş Adası'nda bayram tatili yoğunluğu Yezd; çöllerin arasındaki İran'ın gizli kenti
yorumunuz