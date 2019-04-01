Muhammed BURHAN
1 Nisan 2019 - 10:48

Kadim kent Şiraz'da Nevruz havası

İran’daki tarihi kent Şiraz, Nevruz tatillerinde gezicilerle turistlerin coşkusuna ev sahipliği yapıyor.

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