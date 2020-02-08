Fotoğraf 8 Şubat 2020 - 11:01 Download photos İran'daki at yarışından fotoğraflar İran'ın Fars eyaletinde yer alan Laristan kentinde Fecr Günleri münasebetiyle at yarışı düzenlendi. Ekler Fotoğraf At Yarışması at yarışları at yarışı fotoğraflar İlgili haberler Türkiye'de pistten çıkan uçak kazasından fotoğraflar Türk halkından depremzedelere yardım eli Yemen güçlerinin sahadaki kazanımları sürüyor İran'da yaşayan Zerdüştlerin geleneksel töreninden fotoğraflar İran'daki depremden fotoğraflar
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