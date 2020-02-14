14 Şubat 2020 - 13:58

Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Google Earth'e yansıyan yeryüzünden çeşitli uydu görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraflar...

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