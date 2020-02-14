Fotoğraf 14 Şubat 2020 - 13:58 Download photos Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler Google Earth'e yansıyan yeryüzünden çeşitli uydu görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraflar... Ekler google Fotoğraf uydu (62) İlgili haberler İran'da üniversite öğrencileri için toplu düğün töreni Erdebil'in karlı kış geceleri 38. Fecr Film Festivali son buldu Zencan'daki 11 Şubat yürüyüşlerinden kareler Tahranlı vatandaşlardan muhteşem 11 Şubat yürüyüşü Meşhed halkı İslam Devrimi'nin 41. yıldönümünü kutladı
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