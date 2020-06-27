Fotoğraf 27 Haziran 2020 - 16:58 Download photos Başkent Tahran'daki kutsal mekanlardan fotoğraflar İran'ın başkenti Tahran'da 15'ten fazla kutsal mekan ve türbe bulunuyor. İşte o mekanlardan kareler... Ekler Fotoğraf fotoğraflar Türbe Tahran İlgili haberler İran'da ABD'deki ırkçı cinayet protesto edildi Aylar sonra ilk! Cuma namazı kılındı İran ordusu yerli savaş uçağı 'Kevser'i kullanmaya başladı Beyaz Saray'ın önündeki protestolardan fotoğraflar İran'da kiraz hasadı başladı Bugün İran'da "Kızlar Günü"
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