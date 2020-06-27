27 Haziran 2020 - 16:58

Başkent Tahran'daki kutsal mekanlardan fotoğraflar

İran'ın başkenti Tahran'da 15'ten fazla kutsal mekan ve türbe bulunuyor. İşte o mekanlardan kareler...

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