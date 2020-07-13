Fotoğraf 13 Temmuz 2020 - 15:03 Download photos Tahran Mehrabad Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları Tahran Mehrabad Havalimanı yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte ediliyor. Ekler Tahran İran Dezenfektan Koronavirüs kovid-19 İlgili haberler Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesi korona salgınına karşı dezenfekte ediliyor Tahran Metrosu korona salgınına karşı dezenfekte ediliyor Kiş Havalimanı'nda kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışmaları Bucnurd kentinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
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