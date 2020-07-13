13 Temmuz 2020 - 15:03

Tahran Mehrabad Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışmaları

Tahran Mehrabad Havalimanı yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte ediliyor.

                   

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