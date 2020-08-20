Fotoğraf 20 Ağustos 2020 - 11:47 Download photos Tebriz'de Muharrem havası Muharrem ayının yaklaşması ile birlikteTebriz kentinin dört bir yanı siyaha büründü. Ekler Fotoğraf Tebriz Muharrem İmam Hüseyin(a.s) İlgili haberler Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Türbesi gül suyu ile yıkandı İran'da Muharrem ayı hazırlıkları HZ. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi’ne siyah bayraklar asıldı İran'da halk Muharrem merasimlerine böyle hazırlanıyor Hz. Fatıma-ı Masume (s.a)Türbesi'ne siyah bayrak asıldı Tahran'daki Muharrem merasiminden fotoğraflar
yorumunuz