6 Ekim 2020 - 12:58

Karabağ çatışmasından fotoğraflar

10 gün önce Azerbaycan- Ermenistan arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. İşte o çatışmalardan fotoğraflar...

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