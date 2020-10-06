Fotoğraf 6 Ekim 2020 - 12:58 Download photos Karabağ çatışmasından fotoğraflar 10 gün önce Azerbaycan- Ermenistan arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. İşte o çatışmalardan fotoğraflar... Ekler Fotoğraf fotoğraflar Azerbaycan Karabağ Karabağ sorunu Dağlık Karabağ İlgili haberler Yağmurlu havada Hirkan Ormanları'ndan çekilmiş güzel fotoğraflar İlham Aliyev ve Çavuşoğlu Karabağ'ı görüştü Pirinç diyarı Gülistan'da çeltik hasadı başladı Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı İran sınır köyüne havan topu mermisi isabet etti İran'daki "Kutsal Savunma Açık Hava Müzesi'nden fotoğraflar
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