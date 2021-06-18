18 Haziran 2021 - 13:34

Cumhurbaşkanı adayı Himmeti oyunu kullandı

13. cumhurbaşkanı adayı Abdulnasır Himmeti ile eşi Tahran'da bulunan İrşad Hüseyniyesi'nde oyunu kullandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 0 =