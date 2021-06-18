Fotoğraf 18 Haziran 2021 - 13:34 Download photos Cumhurbaşkanı adayı Himmeti oyunu kullandı 13. cumhurbaşkanı adayı Abdulnasır Himmeti ile eşi Tahran'da bulunan İrşad Hüseyniyesi'nde oyunu kullandı. Ekler İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) sandık Oy verme işlemi Abdunnasır Himmeti İlgili haberler Tebriz'de cumburbaşkanlığı seçimine yoğun katılım Tahran'daki Bakiyetullah Hastanesinde seçim heyecanı Türkiye'deki İranlı vatandaşlar için 6 şehirde sandık kuruldu Cumhurbaşkanı adayı Reisi sandık başına gitti Çin'deki İran vatandaşları oylarını kullandı
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