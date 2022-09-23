23 Eylül 2022 - 12:02

Hemedan'da kargaşacıların şiddet eylemleri protesto edildi

İran'ın Hemedan kentinde halk son günlerde ülkede kargaşa çıkaran protestocuların şiddet eylemlerini kınadı.

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