Fotoğraf 23 Eylül 2022 - 12:02 Download photos Hemedan'da kargaşacıların şiddet eylemleri protesto edildi İran'ın Hemedan kentinde halk son günlerde ülkede kargaşa çıkaran protestocuların şiddet eylemlerini kınadı. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Hemedan (1) Protesto 2 İlgili haberler Ortadoğu'nun Erdebil'deki en uzun köprüsünden fotoğraflar Ayetullah Hamanei'nin bugünkü görüşmesinden kareler Erbain zairlerinin ülkeye geri dönüşü devam ediyor Tebriz'deki Erbain yürüyüşü etkinliğinden fotoğraflar
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