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28 Mar 2025 10:05

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İran'da Kudüs Günü etkinlikleri düzenleniyor

İran'da Kudüs Günü etkinlikleri düzenleniyor

İran'da her yıl Ramazan ayının son Cuma günü düzenlenen Kudüs Günü etkinlikleri başladı. Ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve törenlerle, Filistin davasına destek veriliyor.

İran'da Ramazan ayının son Cuma günü düzenlenen Kudüs Günü etkinlikleri tüm ülkede başladı. Tahran başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen yürüyüşlerde Filistin davasına destek gösterileri yapılırken, Siyonist Rejim'in Kudüs politikaları protesto ediliyor.

Etkinlikler kapsamında ülke genelinde camilerde özel hutbeler okunurken, devlet televizyonunda Kudüs temalı özel yayınlar yapılıyor.

Dünya Kudüs Günü nedir?

Dünya Kudüs Günü, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni tarafından 1979'da ilan edilen ve her yıl Ramazan'ın son Cuma günü kutlanan bir anma günüdür. Bu günün amacı, İsrail işgali altındaki Kudüs'ün statüsüne dikkat çekmek ve Filistin davasına uluslararası destek sağlamaktır. Etkinlikler kapsamında başta İran olmak üzere birçok ülkede kitlesel yürüyüşler düzenlenir, İsrail ve ABD politikaları protesto edilir, "Kudüs'ün özgürleşmesi" çağrıları yapılır.

News ID 1925589

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