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28 Mar 2025 22:25

İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi

İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden 74 kişi hakkında, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eylemlere katılan 74 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendiği belirtildi.

İddianamede, söz konusu kişilerin 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçunu işledikleri vurgulanırken, olaylara karışan 70 kişinin tutuklandığı, diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Ayrıca 25 kişinin dosyasının ayrıldığı ifade edildi.

Savcılık, yasağa rağmen eylemlere katılanların güvenlik kameraları ve diğer delillerle tespit edildiğini kaydetti. İstanbul Valiliği'nin ilgili dönemde kamu düzenini korumak amacıyla söz konusu yasak kararını aldığı hatırlatıldı.

News ID 1925615

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