  1. Toplum
26 Nis 2025 13:21

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Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda büyük patlama (+Video)

Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda büyük patlama (+Video)

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.

Büyük patlamanın sebeplerini tespit etmek için araştırmalar devam ediyor.

News ID 1926382

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