  1. Dünya
  2. Ortadoğu
6 May 2025 16:29

İsrail'den Yemen'in Sana Havalimanı'na saldırı

İsrail'den Yemen'in Sana Havalimanı'na saldırı

Arap medyası, Siyonist İsrail rejiminin Yemen'in Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı başlattığını bildirdi.

Arap medyası, Siyonist İsrail rejiminin Yemen'in Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı başlattığını bildirdi.

Katil İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın "derhal boşaltılmasını" isteyerek, saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Yemen'den tarafından atılan bir roketin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na isabet etmesinin ardından dün akşam Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıda yaklaşık 20 savaş uçağının ve 50 bombanın kullanıldığı belirtilmişti.

News ID 1926685

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler