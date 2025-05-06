İsrail'den Yemen'in Sana Havalimanı'na saldırı

Arap medyası, Siyonist İsrail rejiminin Yemen'in Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı başlattığını bildirdi.

Katil İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın "derhal boşaltılmasını" isteyerek, saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Yemen'den tarafından atılan bir roketin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na isabet etmesinin ardından dün akşam Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıda yaklaşık 20 savaş uçağının ve 50 bombanın kullanıldığı belirtilmişti.